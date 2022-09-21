Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав погрозу путіна щодо ядерної зброї «небезпечною та безрозсудною риторикою»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що погроза президента рф путіна застосувати ядерну зброю була «небезпечною та безрозсудною риторикою», а оголошена часткова мобілізація в росії призведе до «ескалації конфлікту».

Про це Столтенберг заявив 21 вересня в коментарі Reuters.

«Ми подбаємо про те, щоб у москві не виникло непорозуміння щодо того, як саме ми реагуватимемо. Звичайно, це залежить від того, яка ситуація чи яку зброю можуть використовувати. Найголовніше — не допустити цього», — сказав Столтенберг, маючи на увазі будь-яке застосування росією ядерної зброї.

Генсек зазначив, що НАТО «не займатиметься такою ж безрозсудною і небезпечною ядерною риторикою, як президент путін», оскільки Альянс не прагне конфронтації з росією, а просто намагається захистити Україну та запобігти ескалації конфлікту.

«Ми зберігатимемо спокій та продовжуватимемо надавати підтримку Україні. Промова президента путіна свідчить про те, що війна йде не за планами президента путіна. Він зробив великий прорахунок. [...] Важко знайти рішення в короткостроковій перспективі, поки росія не визнає, що Україна є суверенною, незалежною державою. Тому я боюся, що єдиний спосіб покласти край цій війні — довести, що президент путін не переможе на полі бою. Коли він це зрозуміє, йому доведеться сісти та домовитися з Україною про розумну угоду», — додав Столтенберг.