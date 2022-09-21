Зеленський не вірить, що росія застосує ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що росія застосує ядерну зброю.

Про це він розповів в інтервʼю Bild.

«Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю. Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра путін може сказати: “Окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю”. Ми не можемо йти на ці компроміси», — сказав український лідер.

Крім того, за словами Зеленського, часткова мобілізація показує, що в росії «проблеми з офіцерами та іншим військовим персоналом». «Путін бачить, що його військові частини просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія, яка прийшла до нас. Тому що він бачить, що більшість тих, хто до нас приходить, просто тікають», — зазначив президент.

Коментуючи оголошення «референдумів» про приєднання окупованих територій до росії, Зеленський заявив, що Україна «крок за кроком» діятиме згідно зі своїми планами. «Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію», — підкреслив він.