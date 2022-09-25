«Я не думаю, що він блефує». Зеленський припустив, що ядерні погрози путіна можуть стати реальністю

Президент Володимир Зеленський вважає, що ядерна загроза з боку російської федерації може стати реальністю.

Про це він сказав в інтервʼю CBS.

«Дивіться, можливо, вчора це був блеф. Тепер це може стати реальністю», — сказав він, відповідаючи на запитання журналіста, чи блефує президент путін, погрожуючи Україні ядерною зброєю.

У цьому контексті Зеленський згадав про постійні обстріли Запорізької АЕС, яка розташована у тимчасово окупованому росією Енергодарі. А також — про атаки на Південноукраїнську АЕС.

«Ракета влучила в район, який знаходився за 300 метрів від АЕС. Атомна станція втратила всі вікна, двері... Так він [путін] хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує», — зазначив Зеленський.

На думку президента України, світ стримує цю загрозу.

«Ми повинні продовжувати тиснути на нього і не дозволяти йому продовжувати», — наголосив Зеленський.