Війська росії знову обстріляли Запорізьку АЕС

О 01:13 21 вересня російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію у тимчасово окупованому Енергодарі.

Про це повідомляють в українській компанії «Енергоатом».

Обстріл пошкодив обладнання звʼязку енергоблоку № 6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Через атаку відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення аварійно запустилися два дизель-генератори систем безпеки — вони забезпечують роботу насосів охолодження палива.

О 02:00 працівники ЗАЕС змогли налагодити живлення власних потреб енергоблоку № 6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори шостого енергоблоку вимкнули і перевели в режим чергування.

В «Енергоатомі» зазначили, що росіян не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ.

«Від цієї організації ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій росії проти цивільних ядерних обʼєктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України», — наголосили в українській енергетичній компанії.