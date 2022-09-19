Нічний обстріл Південноукраїнської АЕС: росіяни випустили по станції ракету «Іскандер»

Оперативне командування «Південь» повідомило, що росіяни вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС з ракетного комплексу «Іскандер». Ракета влучила за 300 метрів від ядерних реакторів.
Крім того, у командуванні уточнили деталі нічного обстрілу Миколаєва.
«Минулої ночі по Миколаєву ворог випустив 6 ракет зенітно-ракетної системи С-300 та 3 реактивних снаряди РСЗВ «Смерч». Пошкоджено кілька приватних будинків та складське приміщення промислового підприємства. Перед світанком двома крилатими ракетами Х-59 з літаків-винищувачів Су-35, ворог атакував Миколаївський район. Одна ракета знищена в повітрі, друга впала в приватний гараж. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
- Південноукраїнська атомна електростанція розташована на лівому березі річки Південний Буг поблизу міста Южноукраїнськ у Миколаївській області.
- О 00:20 19 вересня російська армія атакувала промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Президент Володимир Зеленський опублікував відео атаки. Ударна хвиля пошкодила будівлю АЕС та розбила понад 100 вікон. Через обстріл відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також припинили працювати три високовольтні лінії електропередачі.