Нічний обстріл Південноукраїнської АЕС: росіяни випустили по станції ракету «Іскандер»

Оперативне командування «Південь» повідомило, що росіяни вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС з ракетного комплексу «Іскандер». Ракета влучила за 300 метрів від ядерних реакторів.

Крім того, у командуванні уточнили деталі нічного обстрілу Миколаєва.

«Минулої ночі по Миколаєву ворог випустив 6 ракет зенітно-ракетної системи С-300 та 3 реактивних снаряди РСЗВ «Смерч». Пошкоджено кілька приватних будинків та складське приміщення промислового підприємства. Перед світанком двома крилатими ракетами Х-59 з літаків-винищувачів Су-35, ворог атакував Миколаївський район. Одна ракета знищена в повітрі, друга впала в приватний гараж. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.