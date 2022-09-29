У США вважають, що ризик ядерного удару росії по Україні найвищий із 24 лютого, але малоймовірний

У США вважають, що ризик тактичного ядерного удару військ росії по Україні найвищий з дня вторгнення 24 лютого, але досі малоймовірний.

Про це пише CNN із посиланням на неназваних офіційних осіб США.

Розвідка США уважно стежить за ядерними обʼєктами рф і пересуванням потенційно небезпечних ракет. Попри погрози путіна американці поки не бачать жодних «рухів» чи ознак підготовки до застосування ядерної зброї.

Представники Пентагону також заявили, що не бачать ознак переміщення ядерної зброї, і зазначили, що США здатні відслідковувати навіть малі боєголовки.