У США вважають, що ризик ядерного удару росії по Україні найвищий із 24 лютого, але малоймовірний

У США вважають, що ризик тактичного ядерного удару військ росії по Україні найвищий з дня вторгнення 24 лютого, але досі малоймовірний.
Про це пише CNN із посиланням на неназваних офіційних осіб США.
Розвідка США уважно стежить за ядерними обʼєктами рф і пересуванням потенційно небезпечних ракет. Попри погрози путіна американці поки не бачать жодних «рухів» чи ознак підготовки до застосування ядерної зброї.
Представники Пентагону також заявили, що не бачать ознак переміщення ядерної зброї, і зазначили, що США здатні відслідковувати навіть малі боєголовки.
- Після російського вторгнення в Україну путін, представники влади рф та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня путін погрожував ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території, які росія хоче приєднати за «результатами» псевдореферендумів.
- США попередили рф про «руйнівні» наслідки та відповідь.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що ядерна загроза з боку російської федерації може стати реальністю, тому до цього слід ставитися серйозно. Подібне заявила колишня канцлер Німмеччини Ангела Меркель. Вона закликала не вважати блефом слова путіна.
- 28 вересня Politico писало, що США значно посилили спостереження за ядерною зброєю росії.