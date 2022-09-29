Українська розвідка дуже високо оцінює ризик тактичного ядерного удару з боку росії

Українська розвідка «дуже високо» оцінює загрозу застосування росією тактичної ядерної зброї проти України.
Про це в коментарі The Guardian заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
«Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи», — зазначив представник воєнної розвідки України.
- Після російського вторгнення в Україну путін, представники влади рф та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня путін погрожував ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території, які росія хоче приєднати за «результатами» псевдореферендумів.
- США попередили рф про «руйнівні» наслідки та відповідь.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що ядерна загроза з боку російської федерації може стати реальністю, тому до цього слід ставитися серйозно. Подібне заявила колишня канцлер Німмеччини Ангела Меркель. Вона закликала не вважати блефом слова путіна.
- 28 вересня Politico писало, що США значно посилили спостереження за ядерною зброєю росії.