«Рейтинг»: В Україні найвища за історію спостережень підтримка вступу до НАТО

Вступ України до НАТО підтримує «найбільша за всю історію спостережень» кількість громадян. Так, на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, проти — 4%, не проголосували б 9%. У червні підтримували вступ до Альянсу 76%.

Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке оприлюднили 3 жовтня.

Вступ України до ЄС на референдумі підтримали б 86% опитаних, проти — 3%, не проголосували б — 7%. Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх регіонів.

Соціологи звернули увагу, що, на відміну від вступу до ЄС, вступ до НАТО мешканці сходу дещо обережніше сприймають: 69% — за вступ, 9% — проти, інші б утримались від голосування. Попри це, у порівнянні із попереднім опитуванням, динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього регіону позитивна: у червні за — 55%, проти — 20%, не прийшли б голосувати — 22%.

Опитування проводили телефоном 1 та 2 жовтня серед повнолітніх українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний звʼязок. Вибірка — 2 тисячі респондентів. Похибка не більше 2,2%.