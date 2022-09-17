Maxar Technologies показали траурну чергу до труни королеви Єлизавети ІІ з космосу

Тисячі людей вишикувались у чергу в Лондоні, щоб віддати шану королеві Єлизаветі II. Цю чергу видно з космосу — компанія Maxar Technologies опублікувала відповідні знімки.

Супутники Maxar Technologies зробили ці фото Лондону з космосу о 12:01 за місцевим часом у пʼятницю, 16 вересня.