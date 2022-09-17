Maxar Technologies показали траурну чергу до труни королеви Єлизавети ІІ з космосу

Тисячі людей вишикувались у чергу в Лондоні, щоб віддати шану королеві Єлизаветі II. Цю чергу видно з космосу — компанія Maxar Technologies опублікувала відповідні знімки.
Супутники Maxar Technologies зробили ці фото Лондону з космосу о 12:01 за місцевим часом у пʼятницю, 16 вересня.
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви та порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі.
- Похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня.
- Рейс із Единбурга до Лондону, на борту якого перебувала труна з королевою Єлизаветою II, став найбільш відстежуваним рейсом усіх часів на Flightradar.
- Видання Politico з посиланням на власні джерела писало, що лідерам світових держав та їхнім партнерам, які прибудуть до Великої Британії на похорон королеви Єлизавети ІІ, заборонили користуватися приватним транспортом. На місце поховання їх привезуть автобусами. Деякі світові лідери висловили невдоволення такою вимогою. А от представників росії, білорусі та Мʼянми не запросили на похорон королеви.