Reuters: Росіян та білорусів не запросили на похорон королеви Єлизавети ІІ

Велика Британія не запросила представників росії, білорусі та Мʼянми на державний похорон королеви Єлизавети ІІ, який відбудеться наступного понеділка.

Про це Reuters повідомило джерело в Уайтхолі.

Це стане ще одним кроком Британії до ізоляції росії та її союзника білорусі у відповідь на війну росії проти України. Мʼянма та її військові також потрапили під британські санкції, оскільки Лондон посилює підтримку громади рохінджа у країні.

За даними журналістів, на похорон королеви у Лондоні приїдуть близько 500 іноземних високопосадовців. Запрошення уже надіслали лідерам більшості країн, з якими Велика Британія підтримує дипломатичні відносини.

Свій візит уже підтвердили президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден та премʼєр-міністри Канади, Австралії та Нової Зеландії.