Рейс із труною Єлизавети II став найбільш відстежуваним рейсом на Flightradar

Рейс із Единбурга до Лондону, на борту якого перебувала труна з королевою Єлизаветою II, став найбільш відстежуваним рейсом усіх часів на Flightradar.

Про це портал повідомив увечері 12 вересня.

Протягом хвилини після зльоту безпрецедентна кількість у шість мільйонів людей спробувала простежити за польотом. Це вплинуло на стабільність платформи Flightradar, адміністратори включили додаткові елементи управління, щоб обмежити швидкість додавання нових користувачів до сайту.

Загалом на порталі було 76,2 мільйона запитів, повʼязаних із польотом. Труна з королевою вже прибула до Букінгемського палацу.