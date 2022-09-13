Рейс із труною Єлизавети II став найбільш відстежуваним рейсом на Flightradar

Рейс із Единбурга до Лондону, на борту якого перебувала труна з королевою Єлизаветою II, став найбільш відстежуваним рейсом усіх часів на Flightradar.
Про це портал повідомив увечері 12 вересня.
Протягом хвилини після зльоту безпрецедентна кількість у шість мільйонів людей спробувала простежити за польотом. Це вплинуло на стабільність платформи Flightradar, адміністратори включили додаткові елементи управління, щоб обмежити швидкість додавання нових користувачів до сайту.
Загалом на порталі було 76,2 мільйона запитів, повʼязаних із польотом. Труна з королевою вже прибула до Букінгемського палацу.
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви і порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі.
- Похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня.
- Видання Politico з посиланням на власні джерела писало, що лідерам світових держав та їхнім партнерам, які прибудуть до Великої Британії на похорон королеви Єлизавети ІІ, заборонили користуватися приватним транспортом. На місце поховання їх привезуть автобусами. Представників росії, білорусі та Мʼянми не запросили на похорон королеви.