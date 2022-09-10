Похорон Єлизавети II відбудеться 19 вересня

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня. Про це Букінгемський палац оголосив 10 вересня.
Перед державною церемонією труна королеви буде стояти у Вестмінстер-Холі протягом чотирьох днів, щоб дати можливість громадськості віддати свою шану. Зараз труна королеви зберігається в бальній залі замку Балморал. Далі, 11 вересня, труна відправиться до Единбурга. У вівторок, 13 вересня, літаком її доставлять із Шотландії до Лондону, а потім до Букінгемського палацу.
14 вересня труну перенесуть із Букінгемського палацу до Вестмінстерського, де з королевою можна буде попрощатись до ранку державного похорону.
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви і порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі.
- 10 вересня новим королем став старший син Єлизавети ІІ, 73-річний принц Чарльз. Він взяв собі імʼя Карл ІІІ.