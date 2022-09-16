Парламент Казахстану повернув столиці країни попередню назву

Парламент Казахстану повернув попередню назву столиці країни Нурсултану.
Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан.
Парламент ухвалив закон про внесення змін і доповнень до Конституції країни. Серед змін — повернення столиці назви Астана, а також запровадження однократного президентського терміну у 7 років. Напередодні за повернення старої назви проголосувала міська рада Нурсултана — масліхат.
20 березня 2019 року депутати парламенту Казахстану ухвалили поправки до Конституції щодо перейменування столиці Астани в Нурсултан. Місто назвали на честь колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. За день до того Назарбаєв оголосив про відставку — після майже 30-річного правління.
- У перші дні січня 2022 року в Казахстані розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, які переросли в повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни. За даними Генпрокуратури, під час протестів загинули 225 людей, зокрема 19 правоохоронців і військових.
- На початку лютого президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про позбавлення першого президента Нурсултана Назарбаєва низки повноважень.