Парламент Казахстану повернув столиці країни попередню назву

Парламент Казахстану повернув попередню назву столиці країни Нурсултану.

Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан.

Парламент ухвалив закон про внесення змін і доповнень до Конституції країни. Серед змін — повернення столиці назви Астана, а також запровадження однократного президентського терміну у 7 років. Напередодні за повернення старої назви проголосувала міська рада Нурсултана — масліхат.

20 березня 2019 року депутати парламенту Казахстану ухвалили поправки до Конституції щодо перейменування столиці Астани в Нурсултан. Місто назвали на честь колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. За день до того Назарбаєв оголосив про відставку — після майже 30-річного правління.