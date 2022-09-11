Голова Харківської ОВА: Українські військові деокупували понад 40 населених пунктів регіону

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що українські військові вже звільнили понад 40 населених пунктів регіону. Однак це ще не повний перелік.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Купʼянського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Купʼянська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району», — розповів Синєгубов.

За його словами, кількість звільнених населених пунктів більша за 40, однак не всі їх можна наразі називати.