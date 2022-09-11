Новини

Міноборони рф визнало відступ майже з усієї території Харківщини

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Міністерство оборони росії на власній карті підтвердило відступ майже з усієї території Харківської області.

Порівнюючи мапи за 10 та 11 вересня, можна побачити, що російські війська відступили з півночі та північного сходу Харківської області. Під контролем окупантів лишається тільки лівий берег річки Оскіл — там частково розташоване місто Купʼянськ, а також селище Борова.

Карта бойових дій за версією міноборони рф станом на 11 вересня

Карта бойових дій за версією міноборони рф станом на 11 вересня

Карта бойових дій за версією міноборони рф станом на 10 вересня

Карта бойових дій за версією міноборони рф станом на 10 вересня