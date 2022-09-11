ЗСУ звільнили селище Чкаловське на Харківщині

Українські військові звільнили селище Чкаловське Харківської області.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!» — написав президент.
- Останні кілька днів ЗСУ активно просуваються на Харківщині. Українські війська звільнили вже 30 населених пунктів, серед яких Купʼянськ і Балаклія. На Херсонщині ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів.
- Міністерство оборони росії фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.
- Минулої доби військові 113 окремої бригади Територіальної оборони звільнили села Василенкове та Артемівка Харківської області.