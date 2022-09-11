ЗСУ звільнили селище Чкаловське на Харківщині

Українські військові звільнили селище Чкаловське Харківської області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!» — написав президент.