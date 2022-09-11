NYT: Українські військові ділилися планами контрнаступу зі спецслужбами США, щоб отримати більше підтримки

Під час підготовки контрнаступу українська влада вирішила поділитися інформацією зі США, щоб отримати більше підтримки.

Про це пише The New York Times sз посиланням на американських високопосадовців.

Видання зазначає, що протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли на російських військових лініях. Попри це, представники американських спецслужб неодноразово вказували, що вони мають набагато більше інформації про російські військові плани, ніж про українські.

Яку саме інформацію сторони надавали одна одній, у публікації не вказується. Водночас колишні урядовці США високо оцінили підготовку України до контрнаступу. The New York Times зазначає, що рішення України розповісти про свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом для введення в оману. Його використовують американські війська спеціальних операцій, які навчають українців з моменту анексії Криму в 2014 році.