Генштаб: Окупанти планують провести мобілізацію на окупованих територіях

Через значні втрати окупанти планують провести примусову мобілізацію на окупованих територіях.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Зараз чоловікам заборонено залишати окуповані населені пункти. Крім того, у відповідь на успішні дії Збройних Сил України російські загарбники на захоплених територіях Харківської та Херсонської областей посилюють адміністративно-поліцейський режим. Вони забороняють в’їзд та виїзд із населених пунктів, запроваджують комендантську годину.

У Херсоні загарбники проводили обшуки житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їхнього наближення до переправи.