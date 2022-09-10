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ЗСУ звільнили ще два села в Харківській області

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Військові 113 окремої бригади Територіальної оборони звільнили села Василенкове та Артемівка Харківської області.

Про це ввечері 10 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

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Загалом, за словами Зеленського, ЗСУ від початку вересня звільнили вже майже 2 тисячі кілометрів території.