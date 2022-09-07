WP: Один із вилучених у резиденції Трампа документів описує ядерний потенціал іноземної держави

Один із вилучених у резиденції 45-го президента США Дональда Трампа документів описував оборонний потенціал іноземного уряду. У ньому, зокрема, ішлося про ядерну зброю цієї держави.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Видання не повідомляє деталі, які були описані в цьому документі, і не розкриває, про яку саме країну йдеться.

Деякі з вилучених у Трампа документів докладно описують надсекретні операції США. Такі операції зазвичай охороняються настільки ретельно, що багато високопосадовців із сектору національної безпеки не знають про них. Лише президент, деякі члени його кабінету чи інші чиновники такого рівня могли дозволити іншим урядовцям отримати доступ. Такі документи зазвичай зберігаються у спеціальних безпечних місцях, до них приставляють людину, яка уважно стежить за їх зберіганням.

Однак такі записи з надсекретною інформацією вже понад 18 місяців зберігалися в резиденції Трампа без належного захисту.