Колишнього главу Конституційного суду Тупицького оголосили в розшук за ще однією кримінальною справою

Суд оголосив у розшук колишнього голову колишнього голову і суддю Конституційного суду України Олександра Тупицького за ще одним кримінальним провадженням. Його звинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Ексголову КСУ обвинувачують у підбурюванні до несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство» та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера Конституційного суду (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України). Згідно цієї статті, Тупицькому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Йому уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.