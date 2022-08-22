Україна досі не отримала від росії офіційних списків військових, які загинули в Оленівці

Україна не має офіційної інформації про кількість загиблих і поранених українських військовополонених унаслідок теракту росіян в Оленівці.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі ми підтверджених списків убитих і поранених не маємо», — сказав Лубинець в інтервʼю, яке транслювалося в Єдиному національному телемарафоні.

Він нагадав, що Україна направляла офіційні запити до рф з проханням надати списки загиблих і поранених в Оленівці, проте офіційної відповіді не отримала.

«Ми звернулися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який на підставі Женевських конвенцій має отримувати будь-яку інформацію від рф. Саме процедуру верифікації цих списків нам має підтвердити Міжнародний комітет Червоного Хреста. Відповіді немає. Є відповідь, що росія теж не надає їм ніякої інформації», — сказав Лубінець.

За його словами, списки, які існують та оприлюднені росЗМІ, не зовсім відповідають дійсності, що підтверджує і спілкування з родичами військовополонених, і аналіз, який здійснює Офіс українського омбудсмена.