У Мʼянмі увʼязненій після перевороту лідерці країни Аун Сан Су Чжі продовжили термін — до 17 років

Скинута у результаті державного перевороту лідер Мʼянми Аун Сан Су Чжі отримала ще 6 років увʼязнення, нібито за корупцію.
Про це пише The Guardian.
Контрольоване хунтою судове засідання проходило за закритими дверима, без доступу для ЗМІ та громадськості, а адвокатам Аун Сан Су Чжі заборонили розголошувати інформацію про провадження.
Аун Сан Су Чжі звинуватили у зловживанні службовим становищем через оренду державної землі начебто за цінами, нижчими від ринкових. Також колишня лідерка країни нібито будувала власну резиденцію коштом пожертв, призначених для благодійності. Аун Сан Су Чжі заперечує всі звинувачення, і очікується, що її адвокати подадуть апеляцію.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією.
- Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого. Військові та поліція вбили понад 700 людей.
- 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.