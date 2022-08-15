У Мʼянмі увʼязненій після перевороту лідерці країни Аун Сан Су Чжі продовжили термін — до 17 років

Скинута у результаті державного перевороту лідер Мʼянми Аун Сан Су Чжі отримала ще 6 років увʼязнення, нібито за корупцію.

Про це пише The Guardian.

Контрольоване хунтою судове засідання проходило за закритими дверима, без доступу для ЗМІ та громадськості, а адвокатам Аун Сан Су Чжі заборонили розголошувати інформацію про провадження.

Аун Сан Су Чжі звинуватили у зловживанні службовим становищем через оренду державної землі начебто за цінами, нижчими від ринкових. Також колишня лідерка країни нібито будувала власну резиденцію коштом пожертв, призначених для благодійності. Аун Сан Су Чжі заперечує всі звинувачення, і очікується, що її адвокати подадуть апеляцію.