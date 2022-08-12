Події 12 серпня в огляді «Бабеля»: окупанти обстріляли Харків, Краматорськ і Дніпропетровщину, у Мелітополі підірвали чергового колаборанта

Уночі російські війська обстріляли Харків ракетами. Мер міста Ігор Терехов повідомив про пʼять вибухів у трьох районах міста — Слобідському, Київському та Новобаварському. Крім того, росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню Богодухівський район Харківської області — одна людина загинула, троє дістали поранень. Дніпропетровщину вночі теж обстріляли — окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському і Криворізькому районах, є постраждалі. Окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Руйнувань зазнали будівлі у приватному секторі. Гончаренко каже, що інформації про постраждалих поки немає, проте місцеві пабліки пишуть про двох загиблих і одну поранену жінку.

В окупованому Мелітополі підірвали одного з очільників виборчого штабу партії «единая россия», керівника пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ олега шостака — він вижив, але отримав поранення. Шостак — близький поплічник євгена балицького, якого росіяни призначили «головою» окупованої частини Запорізької області. Протягом довгого часу працював на приватному місцевому телеканалі «МТВ-Плюс», який належав балицькому. Цей канал систематично транслював в ефірі карту України без Криму.

СБУ затримала російського агента, який корегував обстріли окупантів по Харкову. Саме він навів ракетний удар на будівлю Харківської облдержадміністрації в центрі міста в березні. Тоді загинули 29 людей.

В Україну прибули нові реактивні системи залпового вогню М270. «Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! Більше «подарунків» надійде незабаром», — написав міністр оборони України Олексій Резніков.

«Верховний суд днр» 15 серпня розпочне «судовий процес» проти пʼяти полонених іноземців, які воювали на боці України. Розгляд проходитиме в закритому режимі. Бойовики збираються судити громадянина Швеції Матіаса Густавссона, хорвата Векослава Пребіга, а також громадян Великої Британії Джона Хардінга, Ендрю Хілла та Ділана Хілі.

Близько 98% українців вірять у перемогу у війні проти росії. З квітня цей показник зріс на один відсоток. Про це йдеться в опитуванні «Рейтингу» яке провели 27—28 червня на замовлення Міжнародного республіканського інституту. 81% респондентів впевнені, що Україна переможе, а 16% скоріше вірять у перемогу. Також 49% українців вважають, що в найближчі 10 років головною метою України стане повернення територіальної цілісності. Ще 48% назвали боротьбу з корупцією, а 35% — посилення обороноздатності країни.