«Рейтинг»: 98% українців вірять у перемогу над росією, 64% вважають, що Україна поверне всі окуповані території

Близько 98% українців вірять у перемогу у війні проти росії. З квітня цей показник зріс на один відсоток.

Про це йдеться в опитуванні «Рейтингу» на замовлення Міжнародного республіканського інституту, яке провели 27—28 червня.

81% респондентів впевнені, що Україна переможе, а 16% скоріше вірять у перемогу.

Також 49% українців вважають, що в найближчі 10 років головною метою України стане повернення територіальної цілісності. Ще 48% назвали боротьбу з корупцією, а 35% — посилення обороноздатності країни.

Водночас 64% вважають, що за результатами цієї війни Україна поверне всі свої окуповані території. 14% зазначають, що Україна повернеться до ситуації 23 лютого, 10% вважають, що Україна зможе повернути лише Донбас без Криму, а 7% — що Україна взагалі втратить території після війни.