СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по Харківській ОДА

Служба безпеки затримала російського агента, який коригував обстріли окупантів по Харкову. Саме він навів ракетний удар на будівлю Харківської облдержадміністрації у центрі міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, чоловіка завербувала фсб у 2019 році під час перетину російського кордону. У минулому він був правоохоронцем. Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу агент був переведений у «режим очікування», а після вторгнення військ рф на зв’язок з ним вийшов російський куратор.

За його завданням агент передавав розвіддані росіянам з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей. Він встиг навести вогонь росіян не тільки на будівлю ОДА, а й ще сім цивільних об’єктів.

Окупанти обіцяли агенту у разі успішного виконання вказівок вивезти його до росії і оформити громадянство, але СБУ встигла його затримати. Агенту повідомлено про підозру.