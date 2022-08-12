Російські війська обстріляли Харківську область — одна людина загинула, троє отримали поранення

Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Богодухівський район Харківської області. Від обстрілу одна людина загинула, а ще троє зазнали поранень.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 12 серпня близько 07:30 військовослужбовці рф обстріляли с. Баранівка Богодухівського району. Унаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років», — йдеться в повідомленні.

Через деякий час росіяни обстріляли й селище Золочів. Унаслідок обстрілу отримали поранення 13-річний хлопчик і 83-річна жінка. Крім того, пошкоджені два житлові будинки.

За попередніми даними, росіяни стріляли з РСЗВ «Ураган», які розташовувалися на тимчасово окупованій території.