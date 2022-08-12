Війна. Війська рф чотири рази за день обстріляли Запорізьку АЕС, майже 13 тисяч білорусів готові воювати проти України, окупанти готують «суд» над українськими полоненими 24 серпня. День 170: онлайн

Російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію і прилеглу територію. У Генштабі ЗСУ заявили, що приблизно 13 тисяч білоруських чинних і колишніх військових погодилися взяти участь у війні проти України на боці російської армії, а чинний мер Маріуполя повідомив, що окупанти на 24 серпня готують у Маріуполі «суд» над українськими військовополоненими. Про головні події сто сімдесятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 11 серпня — тут).