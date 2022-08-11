Мер Маріуполя: Росіяни хочуть на День незалежності провести показовий суд над полоненими

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону повідомив, що російські загарбники на 24 серпня готують у Маріуполі псевдосуд над українськими військовополоненими.
«Нашу перлину [камерна філармонія], де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце «вистави» під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, що їх окупанти створили навколо Маріуполя», — зазначив мер.
За його словами, у тюрмах перебувають понад 10 тисяч українців, серед яких багато військових.
«Окупанти хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі», — додав Бойченко і наголосив, що загарбники розглядають ще й інші дати.
До такого кроку росіяни можу вдатися через відсутність перемог на фронті.
- Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу. Їх перевезли до окупованої Оленівки, де згодом росіяни скоїли теракт, убивши 43 полонених. Наразі окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька вцілілий транспорт, а також сталь і різне обладнання. Тим часом благоустроєм міста ніхто не опікується.
- 2 серпня верховний суд росії визнав полк «Азов» терористичною організацією. Діяльність «Азова» заборонена на території росії. Засідання проходило в закритому режимі.
- Тим часом в окупованому Маріуполі росіяни готуються провести показовий «суд» над полоненими українськими військовими.