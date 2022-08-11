Мер Маріуполя: Росіяни хочуть на День незалежності провести показовий суд над полоненими

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону повідомив, що російські загарбники на 24 серпня готують у Маріуполі псевдосуд над українськими військовополоненими.

«Нашу перлину [камерна філармонія], де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце «вистави» під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, що їх окупанти створили навколо Маріуполя», — зазначив мер.

За його словами, у тюрмах перебувають понад 10 тисяч українців, серед яких багато військових.

«Окупанти хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі», — додав Бойченко і наголосив, що загарбники розглядають ще й інші дати.

До такого кроку росіяни можу вдатися через відсутність перемог на фронті.