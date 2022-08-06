Окупанти в Маріуполі готують показовий «суд» над полоненими. У філармонії будують клітки

В окупованому Маріуполі росіяни готуються провести показовий «суд» над полоненими українськими військовими.

Як повідомила Маріупольська міська рада, зараз на сцені Маріупольської камерної філармонії окупанти збирають тюремні клітки.

Мер Вадим Бойченко просить ООН і Червоний Хрест втрутитися в ситуацію.

«Російські окупанти продовжують нехтувати всіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити воєнні злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН і Червоного Хреста із проханням втрутитися в ситуацію, щоб працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми маємо зробити все, щоб наші захисники повернулися в Україну живими, і не допустити в Маріуполі другої Оленівки», — наголосив він.