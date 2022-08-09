Теракт в Оленівці: росія привезла до СІЗО «міжнародних експертів» — із Нікарагуа та КНДР

На територію колонії в окупованій Оленівці, де загинули 48 українських військовополонених, росіяни привезли так званих міжнародних експертів. Серед них є представники Нікарагуа та КНДР.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат російської держдуми леонід слуцький.

«Міжнародний експертний пул зміг на власні очі побачити всі руйнування та переговорити з очевидцями, зокрема з полоненими, які вижили після ракетної атаки», — зазначив він.

Депутат продовжує стверджувати, що по колонії вдарили ЗСУ із систем HIMARS, хоча всі експерти, проаналізувавши відео та фото з місця, запевняють, що руйнування всередині занадто малі як для ракет із HIMARS. В Офісі генпрокурора вважають, що удар по колонії здійснили росіяни за допомогою термобаричного боєприпасу. Через це всередині бараку, де утримували полонених, сталася сильна пожежа, тоді як руйнувань майже не зафіксовано.

За словами слуцького, до складу групи «експертів», яка приїхала в колонію, входили «журналісти й аналітики» із Франції, Італії, Німеччини, Сербії, Нікарагуа та КНДР.