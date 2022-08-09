Теракт в Оленівці: росія привезла до СІЗО «міжнародних експертів» — із Нікарагуа та КНДР

На територію колонії в окупованій Оленівці, де загинули 48 українських військовополонених, росіяни привезли так званих міжнародних експертів. Серед них є представники Нікарагуа та КНДР.
Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат російської держдуми леонід слуцький.
«Міжнародний експертний пул зміг на власні очі побачити всі руйнування та переговорити з очевидцями, зокрема з полоненими, які вижили після ракетної атаки», — зазначив він.
Депутат продовжує стверджувати, що по колонії вдарили ЗСУ із систем HIMARS, хоча всі експерти, проаналізувавши відео та фото з місця, запевняють, що руйнування всередині занадто малі як для ракет із HIMARS. В Офісі генпрокурора вважають, що удар по колонії здійснили росіяни за допомогою термобаричного боєприпасу. Через це всередині бараку, де утримували полонених, сталася сильна пожежа, тоді як руйнувань майже не зафіксовано.
За словами слуцького, до складу групи «експертів», яка приїхала в колонію, входили «журналісти й аналітики» із Франції, Італії, Німеччини, Сербії, Нікарагуа та КНДР.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили з термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища. Україна просить людей не довіряти цим спискам, адже вони неофіційні.