В окупованій частині Запорізької області оголосили «референдум» за приєднання до росії

Колаборант і так званий «голова» окупованої частини Запорізької області євген балицький заявив, що підписав розпорядження про початок «референдуму» за «возз’єднання» захоплених територій з росією.

Відео з його оголошенням опублікували кремлівські ЗМІ.

Колаборант балицький, який за даними СБУ допомагав окупантам викрадати і вивозити українське зерно, у своїй заяві оголосив, що так звана виборча комісія області почала підготовку і організацію псевдореферендуму.