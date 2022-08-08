В окупованій частині Запорізької області оголосили «референдум» за приєднання до росії

Колаборант і так званий «голова» окупованої частини Запорізької області євген балицький заявив, що підписав розпорядження про початок «референдуму» за «возз’єднання» захоплених територій з росією.
Відео з його оголошенням опублікували кремлівські ЗМІ.
Колаборант балицький, який за даними СБУ допомагав окупантам викрадати і вивозити українське зерно, у своїй заяві оголосив, що так звана виборча комісія області почала підготовку і організацію псевдореферендуму.
- У липні ЗМІ повідомляли, що в росії поспішають провести «референдуми» про приєднання окупованих територій України до 15 вересня, щоб потім путін зміг приєднати їх до росії.
- Напередодні міська рада Херсону повідомила, що окупанти розгорнули активну підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до росії та «опрацьовують» місцеве населення. У серпні СБУ перехопила документи окупантів про «референдум» на Херсонщині. Там плануються пікети та 20 «виборчих комісій».
- Президент Зеленський заявив 7 серпня, що псевдореферендуми на окупованих територіях унеможливлять переговори з росією.