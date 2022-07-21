Bloomberg: Кремль планує до середини вересня анексувати захоплені території України

У росії поспішають провести так звані «референдуми» про приєднання окупованих територій України до складу рф до середини вересня. Їх хочуть провести до 15 вересня, щоб потім дати можливість путіну приєднати їх до складу росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Псевдоголосування планують зробити на вже захоплених територіях України, а також на тих, які вдасться окупувати протягом найближчих тижнів.

Керує цим процесом у росії заступник голови АП сергій кирієнко. Він постійно відвідує окупований Донбас, а також Запоріжжя і Херсонщину для перевірки процесу підготовки «референдумів».

Анексія необхідна кремлю для того, щоб показати росіянам успіхи на війні, а міжнародній спільноті — що росія не буде домовлятися про повернення окупованих територій.