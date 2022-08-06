Окупанти активно готуються до «референдуму» на Херсощині. Пенсіонерам пропонують гроші, а дітей кличуть у Крим

Окупанти розгорнули активну підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до росії та «опрацьовують» місцеве населення.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Для організації «референдуму» шукають співробітників, приміщення та формують своїх медійників для пропаганди. Також активно перевіряють будинки і квартири, які розташовані в радіусі кілометра від місць його проведення.

За розповідями місцевих жителів, окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 тисяч рублів (12 тисяч гривень). Натомість росіяни вимагають персональні дані. Так звані «виплати» приносять людям, які раніше отримували пенсію «Укрпоштою».

Крім того, окупанти рекламують вступ до захоплених вишів — молоді обіцяють нібито безкоштовне навчання. Дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи й окупованого Криму.

Через відмову місцевих співпрацювати окупантам бракує кадрів, тому залучають на роботу спеціалістів із росіі. Зокрема, анонсують переїзд 100 медиків, які працюватимуть у лікарнях Херсонщини.