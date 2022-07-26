Проєкт «большая россия». СБУ викрила плани росії щодо приєднання окупованих регіонів України

Служба безпеки України викрила плани росії щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих українських регіонів.

Про повідомляє пресслужба СБУ.

Зібраний масив даних говорить про те, що рф почала активну підготовку до приєднання захоплених східних територій України. Для проведення так званого «волевиявлення» окупанти планують задіяти проросійську організацію із назвою «донецька республіка». Раніше вона діяла лише в «днр», але зараз її географію розширюють. Її назву міняють також — найбільш ймовірний варіант «большая россия».

У складі цього утворення вже діє понад тисячу «активістів», які щодня проводять агітацію серед населення окупованих територій. У складі організації також діють блогери, які допомагають кремлівським кураторам охопити пропагандою понад 50 млн глядачів з росії та сходу України через підконтрольні медіа.

А ще організація вербує людей. За підрахунками СБУ, вона охопила вже понад 200 тисяч місцевого населення.

Крім того, загарбники планують перекинути до східного регіону України понад тисячу російських «експертів» і «добровольців» для розхитування обстановки на свою користь. За даними СБУ, вони мають організовувати масові зібрання, поширювати агітацію і облаштовувати «виборчкоми». В подальшому вони повинні підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо «приєднання» до рф. У розпорядженні СБУ уже є декілька таких документів, які вдалося перехопити.

Ворог планує створити розгалужену мережу «активістів» у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях — щоб за потреби «розгорнути» масштабну підривну діяльність.

СБУ встановила організаторів та виконавців і опублікувала приклади агітації. З цікавого — футболки з написом «большая россия» і картою рф, до якої приєднані території України, східної Європи і американської Аляски.