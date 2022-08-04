СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерна на $200 мільйонів

Служба безпеки України встановила колаборантів, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад $200 млн з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи усіма членами екіпажу 10 суден рф, на яких транспортують награбоване», — заявила спецслужба.

Про підозру оголошено наступним фігурантам:

євгену балицькому — очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області;

олександру сауленку — самопроголошеному меру міста Бердянськ;

володимиру стельмаченку — самопроголошеному директору Бердянського морського порту.

Крім того, суд наклав арешт на майно (у тому числі на чотири повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області) та корпоративні права, які належать балицькому та його сім’ї, на загальну суму понад 149 млн грн.

СБУ встановила, що колаборант балицький видав «розпорядження», на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству «Державний зерновий оператор» було незаконно передано майно семи агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області.

Крім того, псевдомер сауленко спільно з «директором» Бердянського морського торговельного порту стельмаченком допомогли вкрасти зерно зі складів та завантажити його на морське судно Zhibek Zholy під прапором рф.

Також оперативники задокументували вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти та термінали, які розташовані на території окупованого Криму.

До цієї діяльності російська сторона залучила морські судна під прапорами рф та Сирії: «Надежда», «Сормовский-48», «Федор», «Матрос Кошка», «Матрос Позынич», Zhibek Zholy, «Св. Константин», «Михаил Ненашев», LAODICEA.

Втім, як стверджує СБУ, незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на згадані судна та зернову продукцію український суд наклав арешт. Також Туреччина, Єгипет та Ліван відмовляються приймати та розвантажувати ці морські судна.

Оперативники Служби безпеки встановили ще пʼять іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій, та на які планується накласти арешт.

У межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Туреччини, Лівану та інших держав триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту морських суден, які перевозять викрадене українське зерно, в портах їх призначення.