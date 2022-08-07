Зеленський: Псевдореферендуми на окупованих територіях унеможливлять переговори з росією

Проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях, про які повідомлялося, унеможливить будь-які мирні переговори.
Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
«Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент», — сказав глава держави.
Зеленський також пригрозив відповідальністю всім, хто допомагатиме окупантам у підготовці і проведенні «референдуму».
- Напередодні міська рада Херсону повідомила, що окупанти розгорнули активну підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до росії та «опрацьовують» місцеве населення.
- У липні ЗМІ повідомляли, що в росії поспішають провести «референдуми» про приєднання окупованих територій України до середини вересня. Їх хочуть провести до 15 вересня, щоб потім путін зміг приєднати їх до росії.
- СБУ повідомляла, що викрила плани росії щодо приєднання окупованих регіонів України. Для проведення так званого волевиявлення окупанти планують задіяти проросійську організацію з назвою «донецька республіка». Раніше вона діяла лише в «днр», але зараз географію її діяльності розширюють, а назву змінять — найімовірніший варіант «большая россія».
- У серпні СБУ перехопила документи окупантів про «референдум» на Херсонщині. Там плануються пікети та 20 «виборчих комісій».