Reuters: Ізраїль погодився на перемирʼя в секторі Гази, проте обстріли не вщухають

Ізраїль і палестинські бойовики з «Ісламського джихаду» домовилися про перемир’я в секторі Гази з вечора неділі. Посередником виступив Єгипет.
Про це пише Reuters.
Джерело в єгипетських спецслужбах повідомило агентству, що Ізраїль погодився на цю пропозицію, а палестинський чиновник додав, що перемирʼя набуде чинності о 20:00.
У неділю вранці угруповання «Ісламський джихад» обстріляло західну частину Єрусалима. Ізраїльські військові заявили, що перехопили снаряди, які летіли в бік міста. За останніми даними Армії оборони Ізраїлю, угруповання «Ісламський джихад» випустило по Ізраїлю понад 780 ракет та снарядів. З них 180 впали в секторі Гази. Система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила близько 270 снарядів. Також повідомляється, що протягом доби ізраїльські військові знищили 11 пускових установок, з яких бойовики «Ісламського джихаду» ведуть обстріли.
- 1 серпня Ізраїль арештував лідера «Ісламського джихаду» Бассама ас-Сааді. Після цього на кордоні Гази та Ізраїлю розпочались загострення. 5 серпня Збройні сили Ізраїлю вдарили по кількох обʼєктах «Ісламського джихаду» в Газі під час операції «Світанок». Удари ізраїльтян зруйнували військові структури «Ісламського джихаду» і вбили головного терористичного лідера Тайсира аль Джабарі. Премʼєр-міністр Яїр Лапід і міністр оборони Бенні Ганц обґрунтували ці удари необхідністю запобігти великому теракту, який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера.
- Увечері 5 серпня «Ісламський джихад» почав масований ракетний обстріл Ізраїлю.
- У ніч на 6 серпня із сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 160 ракет — «Залізний купол» збив майже всі. Ізраїльська авіація тим часом завдавала ударів по обʼєктах терористів у секторі Гази, а військові провели рейди на Західному березі річки Йордан. Там затримали 20 підозрюваних у звʼязках із терористами.
- Під кінець доби по Ізраїлю випустили близько 350 ракет. ЦАХАЛ у відповідь завдавав ударів обʼєктах терористів, ліквідувавши одного з лідерів — Халеда Мансура. Він загинув під час авіаудару по місту Рафах.
- У неділю Ізраїль заявив про знищення всього вищого керівництва «Ісламського джихаду». За перший день операції Ізраїль зміг ліквідувати командира «Бригад Аль-Кудса» (військове крило «Ісламського джихаду») в Газі Тайсира Джабарі, а на другий день — командира південної бригади «Бригад Аль-Кудса» в Газі Халіда Мансура.
- Представник військ Ізраїлю Ран Кочав заявляв, що операція «Світанок» триватиме тиждень.
- Станом на 7 серпня, за даними Міністерства охорони здоровʼя сектора Гази, керованого ХАМАСом, через атаки ЦАХАЛу загинула 31 людина, поранення дістали 265 осіб. Ізраїльська сторона про загиблих зі свого боку поки не повідомляла. Відомо про 28 постраждалих.