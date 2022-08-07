Reuters: Ізраїль погодився на перемирʼя в секторі Гази, проте обстріли не вщухають

Ізраїль і палестинські бойовики з «Ісламського джихаду» домовилися про перемир’я в секторі Гази з вечора неділі. Посередником виступив Єгипет.

Про це пише Reuters.

Джерело в єгипетських спецслужбах повідомило агентству, що Ізраїль погодився на цю пропозицію, а палестинський чиновник додав, що перемирʼя набуде чинності о 20:00.

У неділю вранці угруповання «Ісламський джихад» обстріляло західну частину Єрусалима. Ізраїльські військові заявили, що перехопили снаряди, які летіли в бік міста. За останніми даними Армії оборони Ізраїлю, угруповання «Ісламський джихад» випустило по Ізраїлю понад 780 ракет та снарядів. З них 180 впали в секторі Гази. Система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила близько 270 снарядів. Також повідомляється, що протягом доби ізраїльські військові знищили 11 пускових установок, з яких бойовики «Ісламського джихаду» ведуть обстріли.