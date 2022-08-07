Ізраїль заявив про знищення усього вищого керівництва «Ісламського джихаду»

Армія Ізраїлю у секторі Гази від 5 серпня проводить антитерористичну операцію «Світанок», щоб знищити місцеву інфраструктуру палестинського угруповання «Ісламський джихад».

Про це повідомляє The Times of Israel.

За перший день операції Ізраїль зміг ліквідувати командира «Бригад Аль-Кудса» (військове крило «Ісламського джихаду») в Газі Тайсира Джабарі, а на другий день — командира південної бригади «Бригад Аль-Кудса» в Газі Халіда Мансура.

Керівництво «Ісламського джихаду» підтвердило їхню загибель. Начальник Оперативного управління Збройних сил Ізраїлю генерал-майор Одед Басюк заявив, що Ізраїль знищив усе вище керівництво «Ісламського джихаду».

У відповідь на це «Ісламський джихад» випустив по Ізраїлю близько 350 некерованих ракет — 162 з них перехопила ППО «Залізний купол», близько 100 ракет впали біля сектора Гази, а понад 30 — у Середземному морі. Дві ракети впали на околицях Тель-Авіва.