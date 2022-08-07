Ізраїль заявив про знищення усього вищого керівництва «Ісламського джихаду»

Армія Ізраїлю у секторі Гази від 5 серпня проводить антитерористичну операцію «Світанок», щоб знищити місцеву інфраструктуру палестинського угруповання «Ісламський джихад».
Про це повідомляє The Times of Israel.
За перший день операції Ізраїль зміг ліквідувати командира «Бригад Аль-Кудса» (військове крило «Ісламського джихаду») в Газі Тайсира Джабарі, а на другий день — командира південної бригади «Бригад Аль-Кудса» в Газі Халіда Мансура.
Керівництво «Ісламського джихаду» підтвердило їхню загибель. Начальник Оперативного управління Збройних сил Ізраїлю генерал-майор Одед Басюк заявив, що Ізраїль знищив усе вище керівництво «Ісламського джихаду».
У відповідь на це «Ісламський джихад» випустив по Ізраїлю близько 350 некерованих ракет — 162 з них перехопила ППО «Залізний купол», близько 100 ракет впали біля сектора Гази, а понад 30 — у Середземному морі. Дві ракети впали на околицях Тель-Авіва.
- 1 серпня Ізраїль арештував лідера «Ісламського джихаду» Бассама ас-Сааді. Після цього на кордоні Гази та Ізраїлю розпочались загострення. 5 серпня Збройні сили Ізраїлю вдарили по кількох обʼєктах «Ісламського джихаду» в Газі під час операції «Світанок». Удари ізраїльтян зруйнували військові структури «Ісламського джихаду» і вбили головного терористичного лідера Тайсіра аль Джабарі. Премʼєр-міністр Яїр Лапід і міністр оборони Бенні Ганц обґрунтували ці удари необхідністю запобігти великому теракту, який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера.
- Увечері 5 серпня «Ісламський джихад» почав масований ракетний обстріл Ізраїлю.
- У ніч на 6 серпня із сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 160 ракет — «Залізний купол» збив майже всі. Ізраїльська авіація тим часом завдавала ударів по обʼєктах терористів у секторі Гази, а військові провели рейди на Західному березі річки Йордан. Там затримали 20 підозрюваних у звʼязках із терористами.
- Під кінець доби по Ізраїлю випустили близько 350 ракет. ЦАХАЛ у відповідь завдавав ударів об’єктах терористів, ліквідувавши одного з лідерів — Халеда Мансура. Він загинув під час авіаудару по місту Рафах.
- Представник військ Ізраїлю Ран Кочав заявляв, що операція «Світанок» триватиме тиждень.
- Станом на 7 серпня, за даними Міністерства охорони здоровʼя сектора Гази, керованого ХАМАСом, через атаки ЦАХАЛу загинули 31 людина, поранення дістали 265 осіб. Ізраїльська сторона про загиблих зі свого боку поки не повідомляла. Відомо про 28 постраждалих.