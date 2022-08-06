За добу із сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 350 ракет. ЦАХАЛ у відповідь вдарив з авіації

За першу добу військової операції «Світанок» із сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 350 ракет.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Із них 94 впали в секторі Гази, ще 29 в Середземне море, а дві — біля Тель-Авіва. Система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила 162 ракети.

Одна з ракет впала у прибережному місті Ашкелон. Ось запис камер відеоспостереження звідти:

Армія Ізраїлю, у свою чергу, завдала авіаудару по Джабалії на півночі сектора Гази. Палестинські ЗМІ повідомляють, що під час удару загинули семеро людей, четверо з яких — діти віком 9—11 років. Ще одному постраждалому 19 років.

Ізраїльський чиновник повідомив журналістам, що Ізраїль вважає вибух у Джабалії невдалим запуском ракети.

За його словами, останній авіаудар у цьому районі Ізраїль завдав приблизно за дві години до смертоносного вибуху, але армія оборони Ізраїлю все одно розгляне цей інцидент.

В армії оборони Ізраїлю також заявили, що ліквідували ще одного лідера «Ісламського джихаду» в секторі Гази. Терорист Халед Мансур загинув під час авіаудару по місту Рафах.

Раніше міністр фінансів Авігдор Ліберман заявив, що Ізраїль припинить свою військову кампанію проти «Ісламського джихаду» в секторі Гази лише тоді, коли терористи припинять ракетні обстріли Ізраїлю.

«Якщо «Джихад» оголосить, що припиняє вогонь, ми також припинимо вогонь», — сказав Ліберман каналу 12 News.