Ізраїльська операція «Світанок» триватиме тиждень. Удари по сектору Гази продовжуються

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує завдавати авіаударів по обʼєктах палестинського руху «Ісламський джихад». Представник військ Ран Кочав заявив, що операція «Світанок» триватиме тиждень.

Про це повідомляють The Times of Israel і Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Під час операції понад30 повітряних атак ВВС Ізраїлю знищили 30 цілей і 40 обʼєктів терористів, зокрема пʼять пускових ракетних майданчиків, шість складів і майстерень з виробництва ракет, а також пункти спостереження.

Міністерство охорони здоровʼя сектора Гази, кероване ХАМАСом, повідомляє, що через атаки ЦАХАЛу загинули 13 людей та 114 отримали поранення. Відомство не вказує, хто це — цивільні чи військові.

Ізраїльська сторона про загиблих ще не повідомляла.

Тим часом «Ісламський джихад» продовжує запускати ракети по містах Сдерот, Ашкелон та Ашдод.