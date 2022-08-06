Ізраїльська операція «Світанок» триватиме тиждень. Удари по сектору Гази продовжуються

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує завдавати авіаударів по обʼєктах палестинського руху «Ісламський джихад». Представник військ Ран Кочав заявив, що операція «Світанок» триватиме тиждень.
Про це повідомляють The Times of Israel і Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Під час операції понад30 повітряних атак ВВС Ізраїлю знищили 30 цілей і 40 обʼєктів терористів, зокрема пʼять пускових ракетних майданчиків, шість складів і майстерень з виробництва ракет, а також пункти спостереження.
Міністерство охорони здоровʼя сектора Гази, кероване ХАМАСом, повідомляє, що через атаки ЦАХАЛу загинули 13 людей та 114 отримали поранення. Відомство не вказує, хто це — цивільні чи військові.
Ізраїльська сторона про загиблих ще не повідомляла.
Тим часом «Ісламський джихад» продовжує запускати ракети по містах Сдерот, Ашкелон та Ашдод.
- 1 серпня Ізраїль арештував лідера «Ісламського джихаду» Бассама ас-Сааді. Після цього на кордоні Гази та Ізраїлю розпочались загострення. 5 серпня Збройні сили Ізраїлю вдарили по кількох обʼєктах «Ісламського джихаду» в Газі під час операції «Світанок». Удари ізраїльтян зруйнували військові структури «Ісламського джихаду» і вбили головного терористичного лідера Тайсіра аль Джабарі. Премʼєр-міністр Яїр Лапід і міністр оборони Бенні Ганц обґрунтували ці удари необхідністю запобігти великому теракту, який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера.
- Увечері 5 серпня «Ісламський джихад» почав масований ракетний обстріл Ізраїлю.
- У ніч на 6 серпня із сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 160 ракет — «Залізний купол» збив майже всі. Ізраїльська авіація тим часом завдавала ударів по обʼєктах терористів у секторі Гази, а військові провели рейди на Західному березі річки Йордан. Там затримали 20 підозрюваних у звʼязках із терористами.