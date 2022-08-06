Із сектору Гази по Ізраїлю випустили понад 160 ракет. ЦАХАЛ провів операцію із затримання терористів

Протягом ночі із сектору Гази по Ізраїлю випустили понад 160 ракет.

Про це повідомляють The Times of Israel і Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Представник військ Ран Кочав заявив, що система ППО «Залізний купол» перехопила 95% ракет, які випустили по півдню і центру країни бійці руху «Ісламський джихад». 30 ракет впали в місці запуску — у секторі Гази.

Під час ракетного обстрілу ізраїльська авіація завдавала ударів по обʼєктах терористів у секторі Гази. Ліквідовували пускові майданчики ракет, бази й опорні пункти.

Окрім цього, ізраїльські сили провели рейд на Західному березі річки Йордан, затримавши 20 підозрюваних у звʼязках з «Ісламським джихадом». Серед них 19 палестинців.

IDF

IDF

У ЦАХАЛ кажуть, що готові до бойових дій та не розраховують на швидке закінчення конфлікту. Міністр оборони Бенні Ганц схвалив призов до 25 тисяч резервістів.