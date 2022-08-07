ГУР: Терористичний акт в Оленівці був спецоперацією рф проти постачання Україні зброї

Терористичний удар росіян по українських військовополонених в Оленівці був спецоперацією армії рф для дискредитації постачання Україні західної зброї.

Про це заявив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

«Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, — це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS — це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі», — наголосив він.