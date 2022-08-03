Червоний Хрест заявив, що не гарантував безпеку військових, котрі виходили з «Азовсталі»

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українських військовополонених, котрі виходили з «Азовсталі». Про це ідеться у заяві організації від 3 серпня.

«Ми не гарантували безпеку військовополонених, котрі опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми наперед розʼяснили це сторонам. Сторони конфлікту зобовʼязані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених», — заявили у Червоному Хресті.

В організації наголосили, що під час виходу військових з «Азовсталі» були нейтральним посередником у координації зі сторонами конфлікту. Також Червоний Хрест записав всю інформацію про військових при тому розумінні, що згодом буде дозвіл їх відвідувати.

Після теракту в Оленівці Червоний Хрест запросив доступ до колонії та до всіх місць, де лікуються постраждалі або куди могли бути перевезені тіла. Червоний Хрест також запропонував підтримати евакуацію поранених та безоплатно передати медикаменти, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи — ця пропозиція залишилась без відповіді, як і прохання про доступ. Організація заявила, що не може змусити «сторони конфлікту» надати доступ до військовополонених в Оленівці — «це залежить від доброї волі».

«Ми готові до дислокації в Оленівку. У нас уже є бригади медичної та судово-медичної експертизи, які працюють поблизу, оскільки ми працюємо в Донецьку з 2014 року», — додали у Червоному Хресті.

Міжнародний комітет Червоного Хреста з травня відвідав «Оленівку» один раз, у травні, щоб доставити цистерни з водою. Тоді їм вдалось поспілкуватись з військовими, але не всіма — не було доступу до військовополонених, яких утримували на індивідуальній основі.

29 липня українські силові відомства опублікували спільну заяву щодо теракту в колонії в Оленівці: формат евакуації з «Азовсталі» передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових в полон з подальшим обміном — під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він них як від гарантів зажадали негайно відреагувати на терористичний акт росії. Того ж дня президент Зеленський сказав: «Коли оборонці «Азовсталі» виходили з заводу, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя, здоров’я наших воїнів».