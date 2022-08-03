ДБР проводить обшук на «4 каналі», який належав колаборанту ковальову. Канал передадуть в управління АРМА

Держбюро розслідувань проводить обшуки на «4 каналі», який належав нардепу-колаборанту олексію ковальову.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Також слідчі дії проходили у його помічника та керівників телеканалу. Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Раніше суд, за матеріалами ДБР, арештував майно ковальова для його конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки у статутних капіталах трьох компаній, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав перевищує 4,7 мільйона гривень. Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої заарештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» — український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».
- 25 липня повідомлялося, що український бізнесмен Віталій Кропачов придбав компанію «Корона-Санрайс», яка була співвласницею «4 каналу». Цей телеканал належить нардепу-колаборанту олексію ковальову, який перебуває на окупованій Херсонщині та навіть отримав посаду в місцевому «уряді».
- 22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його авто. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що стосовно ковальова була здійснена «певна дія». Пізніше той зʼявився на відео і заявив про «диверсію українських спецслужб».
- 4 липня ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- 6 липня йому повідомили про підозру в державній зраді. Згодом суд обрав йому запобіжний захід. Наразі він у розшуку.