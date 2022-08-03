ДБР проводить обшук на «4 каналі», який належав колаборанту ковальову. Канал передадуть в управління АРМА

Держбюро розслідувань проводить обшуки на «4 каналі», який належав нардепу-колаборанту олексію ковальову.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Також слідчі дії проходили у його помічника та керівників телеканалу. Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Раніше суд, за матеріалами ДБР, арештував майно ковальова для його конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки у статутних капіталах трьох компаній, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав перевищує 4,7 мільйона гривень. Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої заарештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» — український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».