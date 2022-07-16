Суд заарештував майно нардепа-колаборанта ковальова, зокрема і «4 канал»

Суд заарештував майно нардепа олексія ковальова, підозрюваного в державній зраді і пособництві росії.
Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.
Арешт накладено для подальшої конфіскації майна. Зокрема, заарештована частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 мільйона гривень. Однією з юридичних осіб є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» — Український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».
- 22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його авто. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що щодо ковальова була здійснена «певна дія». Пізніше той зʼявився на відео і заявив про «диверсію українських спецслужб».
- 4 липня ковальов у окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- 6 липня йому повідомили про підозру в державній зраді. Згодом суд обрав йому запобіжний захід. Наразі він у розшуку.