Суд заарештував майно нардепа-колаборанта ковальова, зокрема і «4 канал»

Суд заарештував майно нардепа олексія ковальова, підозрюваного в державній зраді і пособництві росії.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Арешт накладено для подальшої конфіскації майна. Зокрема, заарештована частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 мільйона гривень. Однією з юридичних осіб є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» — Український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».