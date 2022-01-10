«Cлузі» Олексію Ковальову батьки подарували опозиційний «4 канал». Це подарунок Офісу президента? Звідки гроші? І інші запитання до депутата, який вважає, що телеканал — це не дорого. Інтервʼю

Раніше ви ніколи не займалися медіа, а ваші законопроєкти не стосувалися цієї сфери. Чому вирішили зайнятися цим бізнесом? І, взагалі, чи розглядаєте медіа як бізнес?

В Україні зараз склалася досить цікава ситуація — у нас немає незалежних медіа. Тобто кожне медіа пов’язане з якоюсь фінансово-промисловою групою — це всім очевидно. Це перший момент. Другий момент — як політик я хочу, щоб наша держава надалі розвивалась. Я хочу, щоб у нас були об’єктивні новини — для суспільства це буде корисно. Ми бачимо, як розбурхалися проолігархічні медіа, коли дізналися, що «слуга народу» купує «4 канал».

«Слуга» — партія чи депутат?

«Слуга» — депутат. Це правильний крок, а те, що я політично не мав стосунку до медіа, не означає, що я в ньому не зможу розібратися.

Ви розглядаєте медіа як бізнес у принципі?

Звичайно, медіа має себе окупати, тобто хоча би виходити в нуль.

Чому ви взагалі звернули увагу на «4 канал»? Як відбувалися перемовини?

Ми вели перемовини з власниками каналу майже рік.

Це була ваша ініціатива?

Так. У нас є спільний знайомий, через нього я вийшов на Добродомова, і ми почали спілкуватися. Перемовини були досить важкими, у нас була тривала пауза. Я би раніше купив цей канал, але потрапив у дорожно-транспортну пригоду і фізично не міг супроводжувати цю угоду.

Чому саме цей канал?

«4 канал» має свою специфіку — у нього мовлення іде на всю Україну. Я вів перемовини з іншими регіональними каналами, але співвідношення ціна-якість у «4 каналу» було оптимальним. У цього каналу є ліцензія Т-2, тобто він досить потужний. Якщо в нього зараз зробити правильні інвестиції, він дасть більше покриття і більше впізнаваності у глядачів.

Ви не хочете називати конкретну суму угоди, а можете назвати хоча б порядок суми?

Я би вам сказав конкретну суму, але у нас в договорі [про купівлю] передбачено, що я не можу її розголошувати.

Добре, скільки там нулів?

Ви ж маєте можливість з’ясувати цю суму — є відкриті реєстри, у нас всі документи скануються відповідною базою юридичних і фізичних осіб при реєстрації правочину.

Тоді просто уточню: ідеться про суму, яку ви внесли як статутний фонд?

Я не можу вам зараз розказати про суму. Ви як журналіст можете дізнатися самостійно вартість цього активу.

І де саме можна отримати цю інформацію?

Думаю, ви знайдете, де подивитися реальну вартість цього активу. Якби ми хотіли сховати реальний правочин, ми би його оформили на іноземну юрисдикцію, як це роблять усі інші канали. Усі центральні канали зазвичай мають походження з Кіпру. А це перша купівля у відкриту — без будь-яких сторонніх осіб. Тобто я купив на себе, точніше — на батьків, а батьки мені подарували.

Як ви запропонували таку схему батькам?

Дивіться, у нас є сімейний бізнес, який оформлений на батьків. Я сам юрист, тому вирішив зробити такий порядок правочину — батьки купили цей актив і подарували його мені.

Чи плануєте ви інвестувати в канал додаткові кошти?

Звичайно.

Ви вже розумієте, про які суми йдеться?

Зараз ми тільки його купили, неможливо прораховувати якусь інвестицію, якщо в тебе немає цього активу. Зараз ідуть підрахунки, але те, що будуть зміни, — це однозначно. Наскільки ми бачимо, зараз в мовленні каналу не вистачає картинки, красивої студії тощо. Щодо напряму інформаційно-розважального каналу, він буде збережений. Канал залишиться проукраїнським і більшість колективу, думаю, збережеться.

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Які конкретні КРІ каналу на цей рік?

Я хочу, щоб цього року ми потрапили до першої трійки інформаційно-розважальних каналів.

Ви розумієте, що такі амбіції передбачають десятки мільйонів доларів інвестицій? Скільки ви готові інвестувати?

Можна зустрічне запитання: чому ви думаєте, що медіа — це дорого? Мені просто цікаво. І чому ви вважаєте, що потрібні десятки мільйонів доларів?

Тому що інформаційні канали — це не новий сегмент ринку, і порядок інвестицій давно більш-менш відомий.

Що стосується основних засобів, камер — звичайно, будуть інвестуватися власні кошти. А стосовно саме збереження і виплати заробітної плати й електроенергії, то в принципі я, як купував канал, мав якусь стратегію, як я буду його утримувати хоча би два-три роки. Думаю, що 90% доходів нам буде давати саме реклама, тому більшість грошових коштів на утримання каналу буде надходити від рекламодавців.

Ви будете змінювати менеджмент каналу? Хто його очолить?

Я з багатьма людьми спілкувався і до купівлі, і вже після. І реально журналісти та менеджмент готові піти на меншу заробітну плату, але бути більш об’єктивними. Тому є деякі досить класні ведучі, які готові працювати за менші гроші, але на проукраїнському каналі та робити український контент.

Із кимось вже є домовленості?

Домовленостей багато. Протягом місяця ви першими дізнаєтесь, хто у нас буде керувати медіа. Наразі менеджмент каналу мене задовольняє.

Давайте повернемося до грошей. Щоб не говорити абстрактно, візьмемо телеканал Вадима Столара Live. Стартові інвестиції були дуже великі: потужна реклама, відомий медіаменеджер Олексій Сємьонов, філії у кількох містах. Але зараз канал закриває багато програм і скорочує штат. І до першої трійки інформканалів він, попри великі інвестиції, не потрапив. Скільки ви готові інвестувати? Це будуть ваші кошти чи вашої родини?

Це буде витягуватися з обігових коштів бізнесу, у першу чергу я розраховую на себе, на свою родину і на своїх близьких.

А про які суми ми говоримо? Якщо подивитися вашу декларацію, то там…

Приблизно 7 мільйонів гривень.

Так, але ви навіть не доларовий мільйонер.

Ви оперуєте такими неконкретними цифрами, скільки там — 5, 10 мільйонів доларів, десятки мільйонів доларів? Я вам скажу, що це не десятки мільйонів доларів.

Тоді самі назвіть цифру.

Ми не можемо зараз назвати суму, ми її прораховуємо. Я описав картинку — те, що ми можемо бачити в майбутньому, і під це буде підганятися фінансування каналу. Ви зможете всі суми побачити в податковій декларації, оскільки ми є платниками ПДВ — це елементарна звітність.

Я не можу побачити податкову декларацію, тому й запитую.

Думаю, що кожен журналіст, маючи якогось знайомого податківця, має доступ до податкової бази. І кожен журналіст може побачити, скільки витрачається коштів на конкретний телеканал.

Це не так. Тепер про сам канал. Ви заявили, що підписали угоду про невтручання в редакційну політику. А пізніше сказали, що хочете будувати політичну кар’єру і це неможливо без свого медіа. Як ці дві тези кореспондуються? Ви збираєтеся використовувати канал для просування власного іміджу?

Я не буду втручатися в редакційну політику. Щодо своєї кар’єри: я буду рівним учасником політичних ток-шоу, тому це нормальна історія.

Добре, наприклад, Петро Порошенко може з’явитися на вашому телеканалі?

Якщо у нього буде бажання, думаю, так.

Ви говорите, що Офіс президента не має жодного стосунку до покупки каналу. Наприкінці минулого року редакція «Суспільного» заявляла про тиск ОП. Якщо ОП про щось попросить вас, що робитиме телеканал?

Дивіться, от була історія, що я купив телеканал і нібито мене запрошували до студії «Україна 24», але, по суті, мені ніхто не телефонував на мобільний. От ви мене відразу знайшли, і я відкритий до спілкування. А канал каже: «Бачте, ми от стільчик залишили, ми не додзвонилися до депутата, а хотіли його бачити». Тому я думаю, що тут є більше суб’єктивності, ніж об’єктивності. Тому, повертаючись до вашого запитання, якщо будуть такі пропозиції або намагання з боку Офісу президента чи фракції, то я їх буду публічно озвучувати.

У вас на каналі буде своя програма? Наприклад, у Добродомова була власна програма розслідувань «Хто як живе?».

Зараз я про це не думаю.

На телеканалі зараз виходять програми Андрія Іллєнка з партії «Свобода» «Український контекст» і Борислава Берези «Засланці». Обидві доволі критичні щодо вашої партії та особисто президента (ось приклад і ще один). Ці програми залишаться чи їх закриють?

Це залежатиме від людей, які ведуть ці програми. Я ж не можу зазирнути в їхні голови та визначити, що вони планують далі робити. Якщо вони будуть вважати за потрібне і зможуть співпрацювати з тим колективом, який у нас буде, у них є всі законні права далі вести свої програми. Питання в тому, чи бачать вони себе на каналі, власником якого є депутат фракції «Слуга народу».

Одна з програм Борислава Берези із критикою партії СН.

Ви будете з ними про це спілкуватися?

Звісно, уже після новорічних свят будемо безпосередньо спілкуватися з колективом.

Але ви особисто не ініціюватимете закриття цих програм?

Особисто я не буду, оскільки я не можу втручатися в діяльність каналу — згідно з нашою підписаною угодою.

А якщо менеджмент?

Ну, я не знаю, менеджмент — це всередині вони спілкуватимуться і вже вирішуватимуть, що далі робити. Наразі я хочу підкреслити, що менеджмент не змінився. Якщо так, то загрози закриття певних програм, які критично висловлюються про нинішню владу, немає.