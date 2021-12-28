Нардеп від «Слуги народу» купив «4 телеканал»

Народний депутат від правлячої партії «Слуга народу» Олексій Ковальов став власником ТОВ «ТРК Інтеррадіо» («4 канал»).

Про це свідчать дані YouControl.

Наразі Олексій Ковальов значиться засновником «ТРК Інтеррадіо», частка його власності становитть 100%. Зазначається, що він вніс до статутного фонду 4 363 511 гривень. А от Іван Ковальов і Наталія Ковальова (імовірно, батьки нардепа) вказані бенефіціарними власниками.

Раніше співвласниками каналу були Дмитро Добродомов і Андрій Мисик, після того як у вересні 2021-го зі складу власників вийшов Максим Варламов.

У своєму дописі Ковальов написав, що «4 телеканал на його погляд, єдиний серед приватних мовників в Украіні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп».

«Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують виключно власних господарів, завдають значної шкоди нашій державі та українскому народу. Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим», — зазначив нардеп.

Він наголосив, що проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також.