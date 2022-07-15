Нардепа-колаборанта олексія ковальова оголосили в розшук. Суд обрав йому запобіжний захід

Народному депутату-колаборанту олексію ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголосили в розшук.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Ще 6 липня Генпрокуратура повідомила йому про підозру в державній зраді. За даними розслідування, ковальов після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

А на початку липня він обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора — «уряді Херсонської області».