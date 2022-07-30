Британський депутат закликав вислати з країни російське посольство за заклики до вбивства «азовців»

Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт закликав главу МЗС Британії Ліз Трасс вислати з країни все російське посольство.

Причиною цьому став допис посольства із закликом повісити полонених бійців «Азову».

«Це повинно бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?» — написав він.